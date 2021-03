Pacientes com Covid-19 de Rondônia são transferidos para Rio de Janeiro

Cerca de 16 pacientes com Covid-19 foram transferidos de Rondônia para o Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (05), em avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Eles estavam internados, na rede pública e privada de saúde, e a decolagem ocorreu da Base Aérea de Porto Velho com destino a Base Aérea do Galeão, por voltas das 13h30, horário de Brasília.

