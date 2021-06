Manifestantes fazem atos contra Bolsonaro e a favor da vacinação em todo país

Em todas as localidades onde ocorrem os protestos, os organizadores pedem que as pessoas mantenham o distanciamento e usem máscara de proteção contra a Covid-19.

Segundo G1, até as 11h30 (horário de Brasília), os protestos ocorriam no DF, e mais 10 capitais: Aracaju, Belém, Campo Grande, João Pessoa, Maceió, Palmas, Recife, Rio de Janeiro, São Luís e Teresina.

Em protesto contra o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) e a favor da vacinação contra covid-19 no país, milhares de manifestantes tomaram as ruas de diversas capitais do país na manhã deste sábado (19).

