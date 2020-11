Justiça quebra sigilo de hackers brasileiros suspeitos de atacar o TSE

Os três brasileiros que são investigados por suposto ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) devem ter seus dados de e-mail revelados após a Justiça Eleitoral do Distrito Federal determinar a quebra dos sigilos. Um hacker português também é suspeito de ter participado do ataque.

Segundo o site de notícias do Globo, a quebra do sigilo dos dados atende a um pedido da Polícia Federal (PF) e se estende de janeiro até dezembro. A partir desse material, os investigadores querem estabelecer a relação dos brasileiros com o português.

No sábado (28), uma operação da PF e da polícia portuguesa prendeu em Portugal um hacker português de 19 anos, que já estava há seis meses em prisão domiciliar no país por outros crimes cibernéticos.

A conexão entre o português e os brasileiros foi estabelecida a partir de postagens na internet e troca de mensagens com agradecimentos que citavam um grupo do qual os hackers brasileiros fazem parte.

O português teria enviado um link do TSE para os brasileiros em um chat. Após uma análise nos dados, os brasileiros teriam identificado uma área a ser atacada. Os policiais identificaram sete conexões no dia 15 novembro, quando foi realizado o primeiro turno da eleição, e dez no dia 19. Para os investigadores, isso mostra que os supostos ataques não foram efetivados por apenas uma pessoa, mas sim por um grupo de hackers.