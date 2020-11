PF prende em Portugal hacker que invadiu TSE

A Polícia Federal, em conjunto com a polícia portuguesa, preveni neste sábado (28), em Portugal, o suspeito de hackear o sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no primeiro turno das eleições municipais. A informação foi divulgada pela CNN Brasil.

Segundo a emissora, buscas ligadas ao caso estão sendo feitas no Brasil. Nesta semana, o grupo português CyberTeam assumiu a autoria do ataque cibernético ao TSE e a invasão no site do Ministério da Saúde.