Jornal Nacional começa entrevista a Bolsonaro com pergunta polêmica sobre o STF e urnas

Bolsonaro abre a série de entrevistas do JN com os presidenciáveis. Ciro Gomes (PDT) participará na terça (23); Lula na quinta (25); e Simone Tebet na sexta (26).

No início da entrevista, os apresentadores William Bonner e Renata Vasconcelos fizeram perguntas sobre os xingamentos a um ministro do Supremo Tribunal Federal e sobre insinuações de “golpe”, em relação ao resultado das eleições desse ano.

