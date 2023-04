Homem que matou crianças em creche de Blumenau diz que não está arrependido: 'faria de novo'

O acusado também alegou à polícia que cometeu o ataque à creche porque as crianças "correm devagar". A perícia também localizou "indícios de cocaína" no sangue do homem.

O crime aconteceu no dia 5 de abril deste ano quando o suspeito pulou o muro da creche e atacou crianças a golpes de machadinha. Durante as investigações, foi constatado que o homem não pertence a nenhuma célula neonazista.

