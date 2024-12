Homem é preso suspeito de matar esposa em acidente forjado para ficar com seguro de R$ 1 milhão

Aldo Fabiano Lancelotti, de 43 anos, foi preso nesta quinta-feira (5) sob suspeita de ter planejado um acidente de carro que resultou na morte de sua ex-esposa, Maria Cláudia Santos, de 44 anos, no dia 30 de agosto. O suposto acidente ocorreu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

A Polícia Civil investiga a possibilidade de que o crime tenha sido motivado por um seguro de vida no valor de R$ 1 milhão, do qual o homem era beneficiário. As investigações, que duraram três meses, apontaram que o acidente foi premeditado.

Segundo a polícia, o suspeito teria desativado o airbag do lado do passageiro, onde a vítima estava sentada, e escolhido a árvore com a qual o veículo colidiria. A perícia constatou que apenas o airbag da vítima não foi acionado, e que a chave manual do equipamento de segurança havia sido desativada. Além disso, o velocímetro do carro estava travado em 60 km/h, excedendo o limite da via.

O casal tinha um histórico de relacionamento conturbado, com acusações de violência doméstica por parte da vítima. Eles haviam se separado, mas reataram o relacionamento no início do ano. Pouco antes do acidente, o homem havia contratado um seguro de vida no valor de R$ 1 milhão, com ele mesmo como beneficiário.

Durante a prisão do suspeito, a polícia encontrou munições de uso restrito em sua casa. O homem nega as acusações e afirma que o acidente foi um fato isolado. No entanto, as evidências coletadas pela polícia apontam para um crime premeditado.

A polícia civil considera o caso como feminicídio. O homem foi encaminhado para o Presídio Professor Jacy de Assis, onde permanecerá à disposição da Justiça. A polícia continuará investigando o caso para esclarecer todos os detalhes do crime.