Conta de luz continua com bandeira verde em abril

Roraima é o único estado que está fora do Sistema Interligado Nacional de energia. Assim, a conta de luz no estado não segue o sistema de bandeiras tarifárias.

Neste mês de abril, as contas de energia seguem na bandeira verde. Com isso, as contas de luz não terão nenhum custo adicional, devido às condições favoráveis de geração de energia no país.

