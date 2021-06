Colchão é encontrado em mata durante buscas por serial killer Lázaro

De acordo com o G1, o colchão enrolado e amarrado com uma corda foi levado pelos policiais e deve passar por perícia. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP) ressaltou que o objeto encontrado tanto pode ser de Lázaro, como também de outro morador da região.

Durante as buscas pelo serial killer, Lázaro Barbosa, a polícia encontrou um colchão nesta quinta-feira (15) em uma área de mata na região de Cocalzinho de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

