Chegada de Bolsonaro no Espírito Santo é marcada por aglomeração e agressões

O presidente irá participar de uma cerimônia de entrega do Residencial Solar São Mateus. É a primeira viagem do mandatário ao estado após ter sido eleito. Ele chegou de máscara, mas retirou o equipamento assim que avistou apoiadores.

Chegada de Bolsonaro a Vitória/ES foi marcada por tumultos. Jovem com placa em referência aos quase 500 mil mortos pela pandemia foi hostilizada (com palavras de baixo calão e teve a placa rasgada por apoiadores do presidente), além de ataques à imprensa. pic.twitter.com/VL0fbjZnK8

No local, uma jovem que carregava uma placa em referência aos mortos pela covid foi agredida com ofensas. A imprensa também sofreu ataques.

Sem máscara e aglomerados, apoiadores receberam Jair Bolsonaro no Espírito Santo, nesta sexta-feira (11). A chegada do presidente também foi marcada por tumulto e grito de 'mito'.

