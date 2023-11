Carros de comitiva de Taylor Swift são apreendidos no Rio

Crime - Retirar, encobrir, alterar ou remarcar as placas de um veículo são considerados como infração gravíssima e tipificados como crime no código penal.

As placas estavam cobertos com um plástico preto. De acordo com a CNN Brasil, os motoristas alegaram em depoimento que foram orientados a cobrir as placas para conseguirem trafegar em faixas exclusivas.

Carros da comitiva de Taylor Swift foram apreendidos nesta quinta-feira (16) pela Polícia Civil do Rio. Os veículos estavam circulando com a placa encoberta.

