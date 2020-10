Avião com quatro pessoas cai enquanto se preparava para pousar e pega fogo

Uma aeronave com quatro pessoas caiu nesta sexta-feira (30) na rodovia MG-050, em Itaúna, Minas Gerais, pegando fogo em seguida. Segundo o Corpo de Bombeiros, os tripulantes conseguiram sair da aeronave assim que aconteceu o acidente, antes do fogo tomar o veículo.

O avião de pequeno porte tinha como destino um aeroporto particular na fazenda de São Pedro. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros atendem à ocorrência. Até o momento, não há mais detalhes sobre o acidente.