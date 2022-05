Acusado de abusos sexuais, Gabriel Monteiro tem pedido de anulação de processo negado

O vereador Gabriel Monteiro, acusado de abusos sexuais, assédio e quebra de decoro parlamentar, teve o pedido de anulação do processo disciplinar negado pelo Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.



De acordo com a denúncia apresentada pela Promotoria de Justiça, o vereador "de forma livre e consciente, filmou através de telefone celular cena de sexo explícito", com uma adolescente de 15 anos.



Segundo o MP, a menor conheceu o vereador na academia do condomínio em que ele mora e ambos começaram a trocar mensagens. Ainda conforme a denúncia, Gabriel teria convidado a adolescente para ir até a mansão dele, que fica na Barra da Tijuca, na zona Oeste do Rio.



Dois ex-assessores do vereador, Vinícius Hayden e Heitor Monteiro de Nazaré, serão ouvidos como testemunhas no próximo dia 25, em sessão fechada a partir das 10h. Já no dia 1 de junho outras duas testemunhas serão ouvidas.



O conselho estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira (20) para que Gabriel indique até 5 testemunhas de defesa.