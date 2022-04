Alvo de buscas, vereador Gabriel Monteiro exibia vídeos de sexo com menores

Gabriel também é Youtuber e conta com 6 milhões de inscritos no canal, e conforme o assessor, a receita é em torno de 300 mil. Como vereador, recebe 14,3 ao mês.

"Ele ia exibir os vídeos para todos, chegava nos seguranças, depois ia nos assessores. Dava para ver que ele tinha prazer em se exibir e se vangloriar", disse o assessor de acordo com o G1. A adolescente, acompanhada da mãe e do vereador, prestaram depoimento e afirmaram que a relação sexual e a gravação foram consensuais.

Nesta quinta-feira (7), o vereador Gabriel Monteiro foi alvo de uma operação da Polícia Civil do RJ, após o vazamento de um vídeo íntimo de Gabriel fazendo sexo com uma adolescente de 15 anos. De acordo com um dos assessores de Gabriel, ele tinha o costume de exibir vídeos de sexo dele com menores.

