Veja a história do piloto que morreu perseguindo um OVNI

Muitas pessoas acreditam totalmente na existência de vida fora da Terra. Afirmando que chagaram a avistar algum OVNI e muitos dos casos não acabam bem. Como na história do capitão Thomas Mantell, de 25 anos. No dia 7 de janeiro de 1948, um objeto voador não identificado foi visto no céu de Madisonville, Kentucky, nos Estados Unidos. A Guarda Nacional Aérea do local contatou o capitão. Ele era respeitado por ser um bom piloto da Força Aérea e já tinha tido participação na Segunda Guerra Mundial.

O OVNI foi descrito como circular, medindo cerca de 90 metros de diâmetro. Algumas testemunhas do Campo Aéreo do Exército o descreveram como “um cone vermelho flamejante que arrastava uma névoa verde gasosa”. O objeto voador teria ficado parado no mesmo lugar por quase uma hora e meia. Um dos homens ainda relata que ele chegou muito perto do solo durante uns dez segundos e depois subiu a velocidade alta.

Nessa hora, a função de Mantell era seguir o objeto, a fim de investigar a situação. Há bastante discordâncias sobre as palavras exatas que o capitão disse enquanto seguia. Ele havia dito que o OVNI “parecia metálico e de tamanho tremendo”. Infelizmente a perseguição não acabou bem e Mantell acabou sofrendo um acidente que o matou

Thomas, juntamente com outros dois pilotos, atingiram o limite da perseguição. Entretanto, quando os dois atingiram 6.900 metros, Albert Clements e o tenente Hammond interromperam o voo. Mas Thomas continuou seguindo até ultrapassar 7.600 metros. Foi quando sua aeronave começou a cair. E com muita dificuldade, os bombeiros conseguiram retirar o corpo do avião.

Seu cinto de segurança havia sido danificado e o OVNI desaparecido. E duas versões diferentes sobre o estado do corpo foram publicadas. Uns afirmam que ele estava decapitado e outros que apresentava marcas de bala e vestígios radioativos. Ainda tinha quem acreditasse que havia sido culpa da União Soviética.