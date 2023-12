Vídeo: Detento foge de prisão após complicações em cirurgia para aumentar pênis; entenda

Detento escapa de prisão após fazer cirurgia no pênis; câmeras do hospital flagraram a fuga pic.twitter.com/35qkiQhqK9 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 20, 2023

Um detento de 37 anos, condenado por roubo na Tailândia, conseguiu escapar da cadeia após fugir do hospital onde estava internado para tratar dores e um inchaço no pênis.

A fuga aconteceu no dia 9 de dezembro, três dias após a internação, mas as imagens das câmeras de segurança do hospital só foram divulgadas, nesta quarta-feira (20).

O suspeito havia feito um procedimento para aumentar o pênis antes de ser preso, e na prisão sofreu uma infecção e precisou ser hospitalizado.

Mesmo debilitado, o homem conseguiu fugir do quarto com ajuda da sua esposa que quebrou as algemas que o prendiam à cama. Com o cateter preso ao pênis, ele saiu do quarto e foi visto mancando pelos corredores do hospital. O detento só foi encontrado 28 horas depois, escondido no telhado da ala psiquiátrica da mesma unidade hospitalar.

Uma sindicância foi aberta para investigar como o homem fugiu do quarto vigiado por dois guardas. A mulher dele foi detida por ajudar o marido a fugir.