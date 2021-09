Pastora polemiza ao dizer que quem geme no sexo vai para o inferno; Vídeo

“Cuidado com esses pastores que dão uma de psicólogo e sexólogo, mandando você apimentar a sua relação. Porque você vai pro inferno e vai ser torturado (...) E não é para dizer nada nessa hora, Jesus me disse que quem falar qualquer tipo de palavra (com conotação sexual), chiado ou gemido é réu do fogo do inferno", disse a pastora.

