Famoso pela farsa do ET Bilú é o criador do boato de Ratanabá, cidade 'perdida' na Amazônia

O tal ET falava português em um tom "fofo" e dava conselhos aos terráqueos. Tímido, ele interagiu por trás de um arbusto com a equipe de reportagem e ao ser questionado acerca de um conselho para a Terra, filosofou: "Apenas que… busquem conhecimento".

Agora de volta ao ET Bilu, para quem não lembra, a farsa aconteceu em 2010 e é lembrada como um momento cômico e bizarro na televisão brasileira. Se trata de uma reportagem exibida por várias emissoras de televisão como SBT, Record, Band e RedeTV, mostrando uma equipe ufológica do chamado “Projeto Portal”, idealizado por Urandir Fernandes.

Como contamos aqui, viralizou na internet nesta semana um boato sobre uma suposta cidade escondida na Amazônia brasileira. O que muitos não sabem é que o criador do boato é ninguém menos que o terraplanista Urandir Fernandes Oliveira, famoso pela farsa do "ET Bilu" - uma das maiores bizarrices da televisão brasileira.

