Candidatos da região Norte justificam por que merecem o BBB 26; confira





A corrida pelas vagas no grupo Pipoca do BBB 26 começou oficialmente nesta sexta-feira (9). Após a revelação dos 20 candidatos que disputam a preferência do público, o apresentador Tadeu Schmidt entrou ao vivo, durante o programa Seleção BBB, para conversar com os moradores das cinco Casas de Vidro.

Em um momento decisivo, Tadeu lançou o questionamento que define o tom da disputa: "Por que você merece entrar no Big Brother Brasil 26?". As respostas variaram entre o desejo de mudança financeira, representatividade e foco total no jogo.

Confira os principais argumentos dos candidatos:

Livia: Focou no impacto familiar. "Quero poder conquistar a minha independência financeira com a minha família", afirmou, destacando também sua origem no interior.

Marciele: Prometeu autenticidade e mudança de vida. "Quero mostrar para o Brasil inteiro de onde eu venho e porque eu sou assim", justificou a candidata.

Brigido: Apostou na confiança e no entretenimento. Ele garantiu que, com sua entrada, o público verá a melhor temporada da história: "Não estou aqui para brincar, estou para jogar e ganhar".

Ricardinho: Aos 27 anos, o candidato citou planos pessoais e sua bagagem de vida. "Vou mostrar o que esse garoto fez pelo mundo e o que o mundo me ensinou", disse ele, mencionando o desejo de constituir família com a namorada.

A dinâmica das Casas de Vidro segue agitando os fãs do reality, que agora devem decidir quem terá a chance de atravessar a porta da casa mais vigiada do Brasil.