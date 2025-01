Após dinâmica, Mateus detona Diego Hypolito para Vitória Strada: 'forçado'

Em seguida, os dois vão para a área interna da casa e o brother continuou falando sobre o ex-atleta: "Todo mundo quer aparecer, quer ter um momentinho bacana, todo mundo tem essa mesma 'pira' aqui dentro. Mas eu acho que o Diego às vezes quer aparecer de uma forma muito além e isso me incomoda. Isso me incomodou desde o primeiro dia, quando a gente fez a roda. Ele muito pavão", diz.

Após a dinâmica no BBB25, Mateus e Vitória Strada conversaram sobre as primeiras impressões que tiveram dos demais participantes.

