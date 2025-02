Amigas? Camilla volta a alfinetar Vitória por trás e chama atenção; vídeos

mais cedo durante a ação da Pantene Camilla diz para Gracyanne e Thamiris para chamar Vitória para foto



o que assustou foi o comentário seguinte



CAMILLA: "Chama a Vitória, se não daqui a pouco ela tá chorando em algum canto."



não cansam de falar da nossa flaminga … pic.twitter.com/oSWlnc9L4q — Vitória Strada (@StradaVitoria) February 13, 2025

Durante uma atividade na casa do BBB 25 nesta quinta-feira (13), Camilla chamou a atenção ao fazer um comentário sobre Vitória Strada. Enquanto gravava um vídeo com Thamiris e Gracyanne Barbosa, a trancista perguntou: "Cadê a Vitória?" e, em seguida, brincou: "Chama a Vitória! Senão é capaz de daqui a pouco estar chorando ali num canto". A fala, aparentemente descontraída, gerou reações entre os internautas, que notaram uma possível tensão entre as sisters.

Nos últimos dias, Camilla tem sido criticada por falar mal de Vitória pelas costas, enquanto a atriz acredita que as duas são aliadas. Durante a festa do show de quarta-feira, Camilla comentou que outros participantes se incomodam com Vitória, mas não soube explicar o motivo quando questionada. "Elas se incomodam muito com você, ficam muito preocupadas com o que você está fazendo ou deixando de fazer", disse Camilla, referindo-se a Eva e Renata. Vitória, tentando entender, perguntou: "Você acha que o incômodo delas comigo vem por quê?", ao que Camilla respondeu: "Amiga, de verdade, eu não sei, juro por Deus".

Os espectadores têm observado que, apesar de Camilla apontar o incômodo dos outros com Vitória, ela mesma parece ser uma das mais incomodadas com a atriz. As críticas nas redes sociais destacam que Camilla tem feito comentários contraditórios sobre Vitória, gerando dúvidas sobre a sinceridade da relação entre as duas.

meu sonho é que camilla e thamiris falassem na cara da vitoria que não suportam ela, seria tão mais interessante (até pro jogo delas) do que se passarem de amigas pela frente e por trás meterem o pau #BBB25 pic.twitter.com/DBBzkUboX4 — matheus (@whomath) February 12, 2025

camilla adora colocar nos outros oq ela sente em relação a vitoria. é sempre "as pessoas não gostam do seu jeito" "elas se incomodam com você", tá ridículo já, assume teus b.o fia! #BBB25 pic.twitter.com/81ZtcuUOOZ — deb #BBB25 (@realitysdeb) February 13, 2025