Isabelle aponta Yasmin como fraca ao receber voto da sister: 'Não tinha argumento'

Isabelle continua falando sobre a escolha de Yasmin: "É uma percepção fraca. Já conversei com outra pessoa também sobre isso [...] Os momentos que eu tenho com ele de conversar, de oportunizar o que é correto. Eu acho que numa amizade é assim", apontou Isabelle. "Eu não acho justo o comodismo de querer votar [...] eu respondo por mim, respondo pelos meus votos".

“Eu não acho justo me pagarem pra Cristo porque se você for ver, não tinha um argumento. Por exemplo, a gente tem que votar, tem que votar, então vota por afinidade […] 'Agora vou votar por causa do Davi porque o Davi está imune'. Então toda vez que o Davi está imune eu vou virar voto de todo mundo da casa?”, apontou Isabelle.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.