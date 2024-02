Beatriz diz que Fernanda tem 'jogo sujo' e provoca: 'vai ter que me engolir'

Fernanda rebateu: "Foi uma escolha minha não querer ter nenhuma troca com você também. Eu até botaria um desprezo para você, porque não me interesso em nada em você. Sua alegria também não me incomoda porque prefiro não olhar pra você. E reservo o direito de não trocar nada com você."

A emparedada aproveitou a dinâmica para provocar a líder: "Se minha alegria te incomoda, tem dois caminhos: tem o botão, você pode ir na cozinha e pegar um copo d'água para ajudar a tomar e me engolir. Vai ter que me engolir!"

