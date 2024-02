Alane discute com Fernanda e líder dispara: 'Você não se controla'

Alane e Fernanda discutiram nesta segunda-feira (05) durante o Sincerão do BBB após a líder receber flecha de 'jogo sujo'. A bailarina justificou que não gostou dos comentários de Fernanda sobre seu corpo.

"Vou iniciar meu joga sujo na Fernanda exatamente do jeito que ela critica o que eu sou e o que eu faço, que é com a minha mãozinha. (...) Há duas semanas, ela vem criticando a minha forma de ser de um jeito que eu tento mostrar que não me afeta, mas me afeta. Quando eu me olho no espelho todos os dias, eu lembro do que a Fernanda falou para mim na academia e isso me machuca e me dói", disse ela.

Fernanda rebateu e explicou que foi apenas deboche. Ao ser interrompida por Alane, Fernanda reclamou:

"Você está me atrapalhando. Você não se controla. Alguém tem que botar ordem em você. Você é uma menina. Eu me descontrolei com uma menina".