Cezar Black vira meme após briga por peruca com Tina no BBB23; confira

tina: cadê minha peruca que eu deixei aqui? o cezar black no feed do dia #bbb23 pic.twitter.com/n8AYKxSZMc

Tina porém não curtiu a declaração do baiano. “Esse motivo que me trouxe aqui? Você está chateado porque eu não emprestei meu cabelo? (…) Meu amor, eu não estou emprestando nem para a Aline. Eu não empresto meus cabelos. Além de serem caros, são coisas pessoais minhas, não vou emprestar pra você. Estou bem decepcionada. Voltei atrás contigo”, disparou.

“Gosto muito de me fantasiar, colocar peruca no Carnaval. Mas quando pedi emprestado que eu queria curtir a festa com a peruca, ela disse não”, disse ele ao justificar o emoji para a colega de confinamento.

Cezar Black surpreendeu no Jogo da Discórdia ao colocar Tina com bomba. O motivo? A sister não ter emprestado a sua peruca.

