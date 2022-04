Paulo Vieira alfineta reação de Arthur no quarto secreto: 'falso'

"Arthur entrando no quarto secreto parecia minhas amigas entrando no motel e fingindo que são virgens... Falso! Eita, gente, é o paredão que é falso", ironizou.

No Big Terapia desta quarta-feira (06), Paulo Vieira alfinetou a reação de Arthur ao chegar no quarto secreto após o paredão falso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.