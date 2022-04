Arthur recebe cards extras para acompanhar festa no BBB22

Arthur Aguiar, que está no Quarto Secreto do BBB 22, recebe um comunicado e lê em voz alta: "Fala Arthur, achou que a gente ia te deixar de fora do PicPay verso? Claro que não, já manda o passinho do PicPay dos crias e aproveita o card especial do PicPay pra acompanhar de pertinho a festa e as fofocas. A gente se vê de novo, lá na casa".

Em seguida, o brother comemora: "Que loucura, hein. Que loucura boa, hein, esquece!".

Ele lê o anúncio no card: "Presente do PicPay pra você, áudio da festa. Vou guardar isso aqui com muito carinho, porque eu não sei quanto tempo é, por enquanto está tranquilo, daqui a pouco eu boto o áudio".