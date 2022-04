Boninho invade festa no BBB22 e dança com brothers; vídeo

A festa de hoje do "BBB 22" (TV Globo) já começou! Nesta noite, os brothers do top 9 — incluindo Arthur Aguiar, direto do quarto secreto — curtem um evento com muita música: IZA aterrissa no palco da casa mais vigiada do Brasil. O repertório da cantora promete misturar hits de todas as fases de sua carreira, incluindo o mais recente lançamento, "Sem Filtro", e canções como "Dona de Mim", "Toda Sua" e "Evapora".

Além de IZA, o evento conta com mais uma participação especial: a do diretor Boninho. O "big boss" invade a festa disfarçado de Globolinho para curtir ao lado dos confinados.