DG fica preocupado após comentário homofóbico no BBB22: 'afeta muita gente'

DG ficou preocupado com a reação do público após fazer um comentário homofóbico, nesta quarta-feira (06), no BBB22. Na ocasião, ele estava na cozinha com Scooby e soltou. "Tá com essas 'frasesinhas' de viadinh*, hein", depois que o brother comeu um pedaço de papel junto com o sanduíche.

"Eu proferi uma palavra, essa é atitude que não é minha. Eu errei naquele momento e reconheci. Mas não não sei se cabe uma desculpa, é uma comunidade. Afeta muita gente", afirmou DG aos amigos ao refletir se deve se desculpar pelo comentário no raio-x de amanhã.

"É gente como a gente. Acho que todos vão entender que você pediu desculpas", opinou Scooby. "Eu não dirigi [o comentário] a nenhuma pessoa, mas mesmo assim", concluiu o ator.