PA abre o coração sobre reencontro com Jade Picon fora do BBB22

Paulo André aproveita a conversa e abre o coração. "Uma parada que me amarrei muito nela é que a gente não tinha necessidade de beijar na boca para ter uma vibe legal. A gente deve ter se beijado menos de dez vezes aqui no programa", finaliza.

"Tô zoando", assume Pedro Scooby. "Se for para ser amigo, está tudo certo", destaca Paulo André. "Mas se for ficar também", sugere Pedro Scooby. "Mas é uma consequência", pontua o atleta olímpico. "É isso", concorda o surfista.

Paulo André destaca que tem a pretensão de rever Jade Picon fora do BBB 22. "Se estiver tudo certo, independente de qualquer coisa, se ficar com ela ou não, eu gostei da vibe dela. Tipo, a gente combinou eu e Pedro de dar rolê e ela falou: 'vamos e tal'. Não precisa ser um encontro para ficar, tá ligado? É só vibe e resenha", fala.

Após fazerem uma nova invasão ao Quarto Lollipop do BBB 22, Paulo André conversa com Pedro Scooby e Gustavo sobre uma possível continuidade no romance com Jade Picon - Eliminada no sétimo Paredão da temporada.

