Eliezer reflete sobre briga com Natália: 'fingi que nada aconteceu'

No BBB 22, Paulo André está na cozinha da Xepa com o resto dos brothers, enquanto Eliezer janta na cozinha do VIP. O atleta aproveita a oportunidade para perguntar se a situação entre o Líder e Natália ficou resolvida antes da saída da sister mineira.

Eliezer diz: "Quando a gente conversou, ela jogou para um outro lado. Voltou para o assunto do grito da escada. Não dá para entender."

"Mas o que tem a ver?", questiona Pedro Scooby. Eliezer afirma que preferiu cortar o assunto com Natália: "Falei para ela deixar pra lá e encerrar por aqui. Aí eu fingi que nada aconteceu. Ficou bom com clima. Não ia ter resultado a conversa, só ia gerar mais... Porque é aquele negócio: 'eu te entendo, mas'. Aí no 'mas' ela mostra que não entende."

O surfista: "Vi vocês conversando e brincando ali fora. Melhor assim..."