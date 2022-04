Natália descarta romance com Eliezer fora do BBB22

"Acho ele muito inteligente. Ele só tem a carinha de bobo, mas ele é um homem muito inteligente. E aí eu fiquei com receio, por isso eu fui conversar com ele. E, naquele momento, eu decidi seguir o meu coração. Eu sou um pouquinho maldosa, esperta, mas eu falei assim: 'eu quero dar um voto de confiança'. Talvez não tenha sido o melhor caminho, talvez, sim, tenha sido...".

Durante sua participação no Bate-Papo BBB, Natália comentou sobre o futuro do relacionamento com Eliezer após o BBB22. Ela foi eliminada, nesta terça-feira (12), com 83,43% dos votos do público.

