Líder Eliezer manda recado para Rodrigo ao gravar podcast: 'Saudades'

Na noite de hoje no "BBB 22" (TV Globo), Eliezer mencionou Rodrigo Mussi e mandou um recado para o ex-colega de confinamento enquanto gravava o podcast do líder.

Durante a gravação do 'Podcast do Líder', Eliezer mandou um abraço para Rodrigo Mussi e disse que está com saudade dele #BBB22 pic.twitter.com/cKCDd7B71M — SPLASH CELEBS (@Splash_Celebs) April 13, 2022

O ex-BBB sofreu um acidente de carro no dia 31 de março e segue internado no Hospital das Clínicas. Os participantes que seguem na disputa pelo prêmio ainda não sabem do ocorrido. Eliezer falava que participou de poucas dinâmicas do jogo, citando o almoço do líder e o cinema do líder. Em seguida, o brother disse que participou do almoço do anjo por convite de Arthur Aguiar e Rodrigo.

Almoço de anjo eu fui porque ganhei a prova do Arthur e [pelo] Rodrigo também. Falando nisso, Rodrigo, saudades. Abraço, cara.