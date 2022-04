Laís revela quem saiu do grupo de ex-BBBs antes de Maria

O assunto veio à tona depois que Eslovênia contou que Maria não quis participar do grupo dos eliminados do BBB22 e saiu, sem se justificar. Horas depois, Maria rebateu a ex-sister e contou que outro participante havia saído antes dela.

"Estava junto com o Vini na hora e com a Brunna, a gente criou o grupo e o Vini falou: 'Vou brincar, vou sair aqui do grupo, vamos ver o que a galera vai falar', falei 'Vini, para'. O Vini já queria uma discórdia ali, né? O Vini saiu, logo em seguida, a Maria saiu e falei: 'eita, por que a Maria? Não esperava, né?' Mas é isso, ela falou que não gosta de grupo e está tudo certo.", disse a ex-sister.

A adm do polêmico grupo do whatsapp é a Laís. #RedeBBB pic.twitter.com/Z0qYsyQFZN

Laís Caldas revelou, para os apresentadores Rafa Kalimann e Rhudson Victor, quem saiu do grupo dos ex-BBBs, antes de Maria, durante sua participação no Bate-Papo BBB.

