Natália comenta expulsão de Maria após suposta agressão no BBB22

Rafa interrompeu e perguntou o que a sister sentiu quando Maria foi desclassificada do programa. Nat respondeu: "Eu fiquei muito mal, foi muito notório porque a gente estava tendo uma conversa boa. Quando houve a desclassificação eu assustei bastante. Eu pensei: 'Poxa, será que eu que causei isso?', mas depois o pessoal foi me acalmando", contou. Em seguida, Rafa mostrou para a ex-BBB um vídeo que Maria gravou logo após que deixou a casa. Nas imagens, a artista falava que estava bem e pedia para Natália ficar tranquila e não assumir a culpa pela sua saída. Nat ficou visivelmente emocionada ao ver o vídeo rasgou elogios a Maria.

