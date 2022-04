Gustavo invade quarto Lollipop com PA: 'Tomar aquele território'

O Quarto Lollipop está vazio no BBB 22, já que Eliezer, o único membro sobrevivente no game, dorme no Quarto do Líder, deixando o terreno livre para as brincadeiras dos brothers do Quarto Grunge. Pedro Scooby, Paulo André e Gustavo decidem entrar no Lollipop para dormir.

Eles colocam fronhas do Quarto Grunge na cabeça e Gustavo brinca: "Bora, galera, tomar aquele território". Logo depois, eles seguem em direção ao Lollipop.

Lá, eles penduram fronhas e acessórios do Grunge nas paredes do Quarto Lollipop. Ao entrar no Quarto, Pedro Scooby grita: "Lollipop agora é Grunge."