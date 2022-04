Gustavo especula duas eliminações e teme saída de DG em paredão quádruplo

Após a formação do 15º paredão do "BBB 22" (TV Globo), as especulações sobre quem será o próximo eliminado já começaram no confinamento. Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer e Jessilane enfrentam a votação do público — e um deles deixará a casa no próximo domingo. Na madrugada de hoje, durante um papo com Pedro Scooby no quarto do líder, Gustavo deu a sua opinião sobre o assunto: para ele, Eli deixará o jogo nos próximos dias.

"Eai, tem algum palpite [sobre o resultado do paredão]?", questionou Scooby. "O Eli sai. Se sair um, eu cravo ele. Se sairem dois... Aí acho que fica complicado para o D.G", respondeu o ex-morador da casa de vidro.