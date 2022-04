Eliezer diz que Arthur tem medo de enfrentar Scooby no paredão

No Quarto Grunge, Eliezer e Jessilane repercutem a formação do Paredão desta sexta, 15/4. Indicados à berlinda por Gustavo, eles comentam sobre os motivos de Arthur Aguiar ter puxado Douglas Silva no Contragolpe: "Dois pontos que a gente pode observar. Primeiro, acho que a decisão do Arthur em puxar o DG e ignorar o Scooby foi porque o Arthur já falou comigo do fato de acontecer nessa edição o mesmo da edição passada. Que foi ter uma final antes da final", diz Eliezer.

