Arthur e PA discutem após formação do paredão: 'não coloca palavra na minha boca'

Arthur afirma várias vezes que não participou da conversa sobre o que estava combinado e Pedro Scooby reage: "Não dá pra ficar controlando. Será que ele está em todas as conversas?", explica. Gustavo também diz: "A gente citou algumas vezes [sobre as escolhas]".

Os meninos ainda estão no Quarto Grunge do BBB 22 discutindo sobre os votos desta noite. Depois de Arthur Aguiar afirmar que não concordou com as escolhas dos aliados; e de Gustavo criticar Arthur pelo Contragolpe em Douglas Silva, os outros brothers tentam explicar todo esse mal-estar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.