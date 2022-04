Gustavo critica contragolpe de Arthur em DG: 'ele se equivoca'

"De fato, quem está há mais tempo sem Paredão é o Scooby e não o Arthur", opinou Eliezer. Jessi complementou: "O Pedro foi no 10 e o DG no 11".

Após a formação do paredão quádruplo desta sexta (15), o líder Gustavo criticou o contragolpe de Arthur em DG. Ele conversou com Jessi, DG e Eliezer e afirmou que o ator deveria ter puxado Scooby.

