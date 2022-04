Gustavo e Scooby criticam Arthur após votação: 'só pensa nele mesmo'

Gustavo e Pedro Scooby refletiram sobre a atitude de Arthur Aguiar após a formação do 15º paredão do programa. Na ocasião, o ex-Rebelde empatou com Douglas Silva nos votos da casa e foi escolhido pelo líder na hora do desempate. Após a votação, Arthur bateu boca com os meninos do quarto grunge e disse que a justificativa de que ele não vai à berlinda há um tempo não é válida — isso porque ele enfrentou um paredão falso.

"Ele leva muito para o pessoal. [Na minha justificativa, de desempate] Eu poderia ter falado que era por afinidade. Se ele tivesse que decidir entre eu e o P.A [Paulo André], eu sei o que ele faria. Paredão falso é f*da? É f*da. Mas o público já sabia que ele não ia embora", comentou Gustavo. "É que às vezes, quando ele bota uma parada na cabeça, ele não consegue ouvir as pessoas. Ninguém estava na maldade [quando indicou ele], a gente só tava pensando em quem tinha ficado menos tempo em risco de sair", disse Scooby.

Chega uma hora que me incomoda muito. O moleque é do bem pra c*ralho, mas dá pra ver que ele só tá pensando nele mesmo. E isso não é errado... Mas quando começa a ficar nesse lugar, me incomoda muito. Mas é isso, todo mundo uma hora vai ficar triste por ter que sair. Só vai ter um campeão. Pedro Scooby "A gente estava junto, se ajudou, curtiu todos os momentos. Mas chegou a hora de voltar um no outro. E é isso", completou o surfista, referindo-se ao "grupo Disney".