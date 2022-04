Eslovênia explica suposto caso de racismo contra Natália no BBB22

A ex-sister assistiu ao vídeo de episódio que também envolveu outras participantes no banheiro do BBB22 e que elas teriam imitado um macaco em referência à mineira. O VT também mostrou Gustavo contando sobre o momento para alguns participantes de dentro da Casa de Vidro.

Eslovênia Marques, a 11ª eliminada do BBB22, explicou o suposto caso de racismo contra Natália durante sua participação, na madrugada desta segunda-feira (04), no Bate-Papo BBB com a apresentadora Rafa Kalimann.

