BBB22: Arthur critica discurso de Jessi ao indicá-lo ao paredão

"Aquela parada do discurso. Não tem problema indicar, mas eu fico chateado", destacou Arthur. "O que ela falou?", perguntou Scooby. "A Jessi? Ela falou: 'vou indicar o Arthur porque eu não quero acreditar que ele seja um dos mais fortes ou forte... Prefiro acreditar que as minhas amigas sejam fortes'", explicou o ator. "Faz sentido. São dois grupos separados. Ela quer fazer uma", destacou o surfista.

No quarto do líder, Arthur criticou o discurso de Jessi ao indicá-lo ao paredão. Ela ganhou o poder de contragolpe ao conquistar o prêmio de R$ 100 mil em dinheiro durante a prova do líder, neste domingo (03), no BBB22.

