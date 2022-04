Eslovênia comenta comparação com Juliette: 'É um fardo'

Eslovênia, a eliminada deste domingo (03), falou das comparações com Juliette, vencedora do BBB21, durante sua participação no Bate-Papo BBB com a Rafa Kalimann.

Eslô sobre as comparações que ela passou: #BBB22 pic.twitter.com/Z7ZfaV1BHv — Eslô Marques (@eslomarques) April 4, 2022

"É um fardo, porque é a Juliette né?", explicou a ex-sister.

"Antes de entrar no BBB, me questionavam sobre isso e lá dentro também de ter uma coisa parecida com a Juliette. Isso se tornou pesado, porque se criava uma expectativa que não podia ser cumprida. Não vou ser hipócrita, porque isso podia acontecer. Eu sou única, tenho meu jeito, é uma comparação delicada", disse Eslovênia.

"É bem diferente tudo entre eu e ela, o povo sabe", finalizou.