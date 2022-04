Culpada por voto em DG, Natália pede desculpas do brother e explica motivo

Natália teve uma conversa com Douglas Silva na tarde deste domingo, 2, após confessar durante a madrugada que estava se sentindo culpada por ter votado no brother.

A sister contou que só votou no brother porque precisou se salvar do paredão, após ouvir seu nome sendo citado antes do paredão. “Desculpa se eu feri teus sentimentos”, pediu ela após explicar.

DG, que ontem disse que não esperava voto da sister tão cedo no jogo, disse que entendeu que não era nada pessoal e sim algo que é parte do jogo.

Na noite anterior, Naty tinha dito para sisters que votou no brother para salvar Lina do paredão, e Douglas havia comentado com colegas que não entendeu o motivo de Natália ter votado nele, tendo outras pessoas para votar.