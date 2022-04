Com pouca comida na Xepa, P.A. reclama de ter dado 800 estalecas e Jessi se irrita

Embora não tenham entrado em embate direto, Jessi e Paulo André andam se estranhando pela casa do BBB22, desde que a sister tirou o brother do VIP ao dar o monstro para ele e Arthur.

Na sexta-feira, P.A. ameaçou não dar nenhuma estaleca para contribuir com a Xepa, só de raiva. No entanto, no mesmo dia ele disse que apesar de falar isso, não teria coragem de fazer na prática.

Neste sábado, o brother doou as 800 estalecas que tinha para o mercado. A Xepa está em “modo turbo”, ainda mais escassa para os brothers.

Apesar disso, P.A. reclamou afirmando que deveria ter dado menos estalecas. Jessi se irritou com as indiretas do brother e reclamou para Lina mais tarde.

“Hoje mesmo de manhã lá, o PA falando da compra: ‘Doei tanto, mas não devia ter doado’. Aí tipo… Ai, meu Deus do céu. Dá vontade de falar: ‘Ah, pelo amor de Deus! Que saco! Vai ficar enchendo o saco?’. Sabe quando dá vontade de falar: ‘Aaaaaah!”, contou Jessi. “Porque não tem necessidade, parece que é para chamar a atenção“.

A professora acredita que a convivência está difícil e não tem necessidade de trazer mais desgaste com coisas bobas. “Acho que a gente já está tão saturada de tantas coisas, que até essas coisas bobas, pequenas falas, o jeito de falar assim. Já vai desgastando“.