Estado de saúde de ex-bbb Rodrigo Mussi segue estável após cirurgias

Rodrigo Mussi está internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após sofrer traumatismo craniano e fraturas pelo corpo ao ser arremessado de dentro do carro em um grave acidente na madrugada de quinta (31).

O estado de saúde do ex-BBB Rodrigo Mussi segue estável após as cirurgias na cabeça e na perna direita. A informação foi divulgada pelo irmão do ex-brother, Diogo Mussi, nas redes sociais nesta sexta-feira (01).

