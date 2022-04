Sem saber do acidente, Natália desabafa sobre saudades de Rodrigo e cita Deus

"Ai, tem hora que eu sinto falta do Rodrigo, viu. Aqui dentro. Eu sinto bastante saudade dele. Mas tudo acontece do jeito que tem que acontecer e tô guiando meu coração muito nisso. Saber que Deus é perfeito e é isso.", disse a mineira.

Confinados sem acesso a informações externas no Big Brother Brasil, os brothers às vezes parecem sentir certas coisas na casa mais vigiada do país. Na noite do sábado, Natália contou que passou o dia sentindo saudades de Rodrigo Mussi.

