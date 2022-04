BBB22: Gustavo e Natália batem boca por causa de gasto de água: 'todo mundo vai se f*'

Ontem rolou estresse entre Natália e Gustavo. Um pouco antes, DG também foi alertar sobre o consumo da água e a moça mandou ele tomar no c*. #BBB22 pic.twitter.com/k2x6HUukfO

Sem paciência, Gustavo levantou do sofá gritando: "O negócio é o seguinte, não quero saber quem tá bêbado ou não, mas cancela a água aí". "Já está cancelada a água. Estou me lavando sem água", respondeu Natália.

Início da treta do banheiro, as meninas estavam tomando banho, o Gustavo segundos depois de combinar com o pro Arthur de colocar Natália no paredão, sai gritando “OLHA A AGUA” seguido de “É O SEGUINTE NÃO QUERO SABER QUEM TA BEBADO OU NÃO CANCELA A ÁGUA AÍ. #BBB22 MACHO ESCROTO pic.twitter.com/ZU7rIPd9mA

Alguns brothers ficaram preocupados com o consumo de água na casa e tentaram alertar Natália para economizar na hora do banho, para evitar que a casa fique toda sem água.

