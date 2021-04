Viih Tube e Juliette se desentendem e sister distribui patadas à amiga

Viih Tube distribuiu patadas em Juliette na tarde desta terça-feira (20) após se irritar com a sister em uma conversa com João e Camilla, sobre o próximo paredão.

Vamos começar do começo. Os quatro usavam os bonecos de imã no quadro da academia para imaginar os cenários do próximo paredão.

Em um certo momento, Juliette insinuou que entre os quatro, Viih receberia menos votos da casa. Viih Tube não gostou. "Esse negócio de vocês falarem que entre nós quatro eu teria menos votos me deixa chateada, porque eu coloquei três pessoas no paredão e a Camilla deu três monstros", disse Viih.

Se eu fosse a Juliette indicava a Viih tube pra ela largar de ser besta #bbb21

pic.twitter.com/YWOHcOoRST — William Furtado (@wiilliamfurtado) April 20, 2021

"Foi uma piada. Ninguém ia sacrificar tua cabeça, não", afirmou Juliette.

Depois, a paraibana afirmou que Fiuk deve votar em Arthur e não em Viih Tube. Mais uma vez, a youtuber se irritou com a ‘amiga’. "Ah, o achismo é lindo, né, Ju.".

Em seguida, Viih abandonou a academia, dizendo que iria ao banheiro. João pediu para ela ficar, e Viih disparou: "Não quero conversar agora".

Depois de ir ao banheiro, Viih ficou no sofá e Juliette foi atrás da sister para conversar, e mais uma vez, ela afirmou que não queria conversa.

No quarto Cordel, Camilla de Lucas disse para Viih que ela é uma das prioridades, e quando Juliette disse o mesmo, a loira distribui patadas na colega:

“Ju, não quero falar com você. Não é sobre isso”.

Juliette quis saber o que era, e a sister disparou: "Se eu quisesse falar, eu tinha falado". As patadas seguiram e Juliette seguiu insistindo. ."É f*da. tu [João] que inventou o assunto e eu que me lasco. Sempre sou eu, sempre sobra para mim". João se defendeu dizendo que ele não inventou.

“Não vem com drama agora porque eu não estou com paciência”, afirmou Viih Tube.

Um pouco depois, na área externa, Viih desabafou com João. “Eu estou cansada de ficar chateada com ela, eu estou muito cansada, de verdade. Eu não estou mais com paciência. Não estou com paciência para falar, não estou. E são coisas muito óbvias, se ela tivesse percebido que tinha me magoado ela não tinha repetido. Ela repetiu de novo, ela acabou de repetir a mesma coisa”.